«Нова пошта» зробила безплатною переадресацію посилок у межах міста

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Компанія «Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах одного міста.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

Послуга доступна відправнику та отримувачу. Вона стосується документів, посилок, вантажів, шин і палет. Переадресацію можна замовити:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

з адреси на адресу;

з відділення/поштомату на адресу.

В останньому випадку є нюанс: треба заплатити за доставку курʼєром - 35 грн за посилку й документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Якщо ж ви хочете переадресувати відправлення між різними містами чи селами, то ця послуга залишається платною.