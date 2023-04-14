ЄС запустив до Юпітеру місію Juice. Ракету-носій прикрасили малюнком маленької українки

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ESA

Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу спеціальну місію Juice до Юпітеру 14 квітня. Ракету-носій прикрашає малюк восьмирічної українки Ярини Задорожньої.

Автоматична міжпланетна станція Juice долетить до Юпітеру до 2031 року. Спочатку вона пролетить Венеру, повернеться до Землі, пролетить Марс, знову повернеться до Землі, а після цього вирушить до Юпітеру — це гравітаційний маневр.

Juice вивчатиме три з чотирьох найбільших супутників Юпітеру: Європу, Каллісто та Ганімеда.

Останній користуватиметься посиленою увагою, бо він єдиний, хто генерує власне магнітне поле. До того ж Ганімед вкритий льодом, а за розміром він більший за Меркурій та Плутон. Деякі вчені вважають, що під льодом може ховатися океан солоної води. Саме цю гіпотезу перевірить станція Juice.

Завдовго до запуску, ще у 2021 році, ESA оголосило конкурс Juice up your rocket!, переможицею якого стала маленька українка. Тепер її малюнок відправився в космос разом з місією Juice. Також її малюнок ESA поставило на заставку у своєму Twitter-акаунті.

ESA