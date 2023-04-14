Північна Корея заявила, що випробувала свою «найпотужнішу ракету»

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Північна Корея заявила, що випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18 — свою «найпотужнішу ракету».

Про це повідомили Корейське центральне інформаційне агентство та BBC.

Це перший випадок, коли КНДР випробувала твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету після багатьох років випробувань твердопаливних ракет малої дальності.

Випробуваннями керував лідер країни Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою, дружиною та сестрою. Він сказав, що випробування змусить суперників «страждати від надзвичайного страху та занепокоєння».

Міністерство оборони Південної Кореї вже заявило, що ця технологія не нова. У відомстві охарактеризували випробування як «проміжний крок» у розробці повноцінної твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Через цей запуск у північній частині Японії оголошували тривогу, а за 30 хвилин її скасували. Заняття у школах на японському острові Хоккайдо відклали, також призупинили рух поїздів.

Твердопаливні ракети великої дальності можуть перевершувати в експлуатації рідкопаливні аналоги, але їх складніше обслуговувати та зберігати. Вони більш чутливі до вологості, температури та фізичних навантажень і можуть псуватисяпри тривалому зберіганні.