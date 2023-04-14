The Guardian: У США готують санкції проти оточення угорського премʼєра Віктора Орбана

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Reuters / «Бабель»

Двопартійна група в Конгресі США розробляє проєкти санкцій, які будуть націлені на людей, повʼязаних з урядом угорського премʼєра Віктора Орбана.

Про це пише The Guardian.

Законопроєкт про санкції націлений на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно повʼязаних із партією Орбана «Фідес».

Законопроєкт готують з минулого року. Імовірно, його подадуть до Конгресу вже у травні. Американські чиновники очікують, що документ отримає широку підтримку.

Американський Мінфін 12 квітня запровадив санкції щодо Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який базується в Будапешті та чий контрольний пакет акцій належить росії (ось детальніше про цей банк). Угорщина висловила розчарування діями США.

«Ми приймаємо і розуміємо, що ми представляємо різні позиції, але ми не розуміємо, навіщо тиснути на інші держави, щоб вони змінили свою позицію... Угорщина є державою, тому її слід розглядати як єдину державу, а не як колонію», — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

В останньому звіті Державного департаменту з прав людини в Угорщині повідомляють про тривожний рівень корупції.

«Хоча уряд вжив певних заходів для виявлення, розслідування, судового переслідування та покарання посадових осіб, які вчиняли порушення прав людини, дії проти корупції на високому рівні були обмеженими», — йдеться у звіті.

Дослідження Transparency International «Індекс сприйняття корупції» визнало Угорщину найбільш корумпованою країною-членом ЄС у 2022 році.