WP: Витік документів Пентагону свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
У злитих документах Пентагону йдеться про те, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї росії. Але там намагаються зберегти це в таємниці.
Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи.
Там зазначено, що Китай планував поставки техніки, замаскувавши їх під цивільні предмети.
У документах зазначається, що відповідну інформацію там отримали завдяки прослуховуванню Служби зовнішньої розвідки росії. СВР нібито повідомила, що Центральна військова комісія схвалила такі поставки.
Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.
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