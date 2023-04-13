Суд обрав запобіжний захід нардепу Ісаєнку через спробу заволодіти землею у Києві
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Дмитрий Исаенко / Facebook
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу із забороненої ОПзЖ Дмитру Ісаєнку. Йому призначили заставу.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Суддя ВАКС призначив Ісаєнку заставу в розмірі 6 мільйонів 12 тисяч 160 гривень.
Також нардеп повинен буде прибувати до детектива за вимогою, повідомляти про зміну проживання, не виїжджати за межі Київщини та здати закордонний паспорт.
- 10 березня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату, який намагався заволодіти в Києві земельною ділянкою площею 8 гектарів.
- За даними слідства, на початку 2020 року в Дмитра Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він домовився з працівниками будівельного комбінату та тодішнім заступником керівника Апарату Ради, до сфери управління якого входив комбінат.