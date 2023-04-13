Суд обрав запобіжний захід нардепу Ісаєнку через спробу заволодіти землею у Києві

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Дмитрий Исаенко / Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу із забороненої ОПзЖ Дмитру Ісаєнку. Йому призначили заставу.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Суддя ВАКС призначив Ісаєнку заставу в розмірі 6 мільйонів 12 тисяч 160 гривень.

Також нардеп повинен буде прибувати до детектива за вимогою, повідомляти про зміну проживання, не виїжджати за межі Київщини та здати закордонний паспорт.