Швейцарія надасть Україні понад $2 млрд протягом пʼяти років

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Швейцарський уряд виділить на підтримку України щонайменше $1,7 мільярдів до 2028 року.

Swiss Info пише, що фінансову допомогу Україні нададуть у рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. До цього Швейцарія виділила Києву майже $340 тисяч на 2023 та 2024 роки.

Загалом упродовж наступних шести років Швейцарія планує надати Україні більше ніж $2 мільярди.