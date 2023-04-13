Російські медіа знайшли паспорт очільника УПЦ МП Онуфрія у базах МВС росії. Він стверджував, що відмовився від громадянства
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Марків Михайло / УНІАН
Російські медіа знайшли паспорт громадянина рф очільника УПЦ МП Онуфрія у базах МВС росії. Натомість у реєстрах недійсних паспортів його документів немає.
Про це пише видання «Агентство».
Справжнє імʼя Онуфрія — Орест Березовський. Видання не знайшло його паспорта в реєстрі анульованих документів.
Натомість у звичайних базах паспорт Ореста Березовського є. Його видали у Москві у 2002 році. Там же вказано, що місцем проживання Березовського є Москва.
- 7 квітня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ мають російські паспорти. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Орест Березовський (Онуфрій) отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав у столиці росії закордонний паспорт рф. За даними тієї ж виписки, Онуфрій отримував закордонний паспорт рф і в 1998 році, отже, російське громадянство митрополит мав набагато раніше.
- Українська православна церква Московського патріархату заперечила інформацію про те, що її митрополит Онуфрій має російський паспорт. Сам Онуфрій заявив, що вийшов із російського громадянства.