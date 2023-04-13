Російські медіа знайшли паспорт очільника УПЦ МП Онуфрія у базах МВС росії. Він стверджував, що відмовився від громадянства

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Марків Михайло / УНІАН

Російські медіа знайшли паспорт громадянина рф очільника УПЦ МП Онуфрія у базах МВС росії. Натомість у реєстрах недійсних паспортів його документів немає.

Про це пише видання «Агентство».

Справжнє імʼя Онуфрія — Орест Березовський. Видання не знайшло його паспорта в реєстрі анульованих документів.

Натомість у звичайних базах паспорт Ореста Березовського є. Його видали у Москві у 2002 році. Там же вказано, що місцем проживання Березовського є Москва.