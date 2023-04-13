Штучний інтелект покращив перше в історії фото чорної діри

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L. Medeiros (Institute for Advanced Study), D. Psaltis (Georgia Tech), T. Lauer (NSF’s NOIRLab), and F. Ozel (Georgia Tech)

Перше в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 команда вчених удосконалила за допомогою PRIMO — нової технології штучного інтелекту, навченого на моделях інших чорних дір.

Про це пише Space.

Історичне фото чорної діри M87*, розташованої на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі, зробив телескоп Event Horizon (EHT). Його показали світу у 2019 році. Тоді зображення чорної діри було нечітким — із розмитими контурами.

Ліворуч зображення чорної діри до обробки штучним інтелектом, а праворуч — після L. Medeiros (Institute for Advanced Study), D. Psaltis (Georgia Tech), T. Lauer (NSF’s NOIRLab), and F. Ozel (Georgia Tech)

Завдяки РRIMO вчені змогли роздивитися чорну діру детальніше. Це дозволить їм краще зрозуміти її поведінку та характеристики, а також поширити ці знання на чорну діру, яка розташована в центрі нашої галактики — Чумацького Шляху.

Як пишуть у Принстонському університеті перспективних досліджень, PRIMO навчали на 30 тисячах високоякісних зображень «космічних титанів, що живляться газом з навколишнього простору», подібно до чорних дір.

Зображення, яке отримали після обробки, узгоджується з даними EHT і теоретичними моделями чорної діри. Моделі пояснюють, що яскраве світлове кільце навколо M87* — це результат прискорення газу до близькосвітлових швидкостей під великим впливом гравітації чорної діри.