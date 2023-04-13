У берлінському зоопарку слон навчився чистити банани хоботом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Lena Kaufmann
Біологи виявили, що слониха на імʼя Панг Пха із зоопарку Берліну вміє чистити банани. Вона робить це швидше за людину, але очищає лише коричневі стиглі плоди, а зелені та жовті їсть зі шкіркою.
Про це пише CNN.
На відміну від людей Панг Пха не ламає плодоніжки і не знімає шкірку з боків одну за одною. Натомість вона розриває кожуру хоботом, а потім кидає банан на землю, щоб звільнити його.
Слони використовують хобот по-різному: дихають, їдять і пʼють, а також торкаються предметів та одне одного. Проте чищення бананів фіксували вкрай рідко.
Здатність слонів виробляти нові стратегії поведінки повʼязана з їхнім довгим життям. Подеколи ці тварини живуть понад 80 років. Щоб жити так довго, їм потрібно вміти реагувати на новий досвід і запамʼятовувати його. Тож, за словами науковців, навчання є великою частиною життя слона.
- Нещодавно дослідники виявили, що дикі слони є одними з небагатьох відомих видів, які демонструють ознаки самоодомашнення. Деякі дослідники вважають, що люди та бонобо теж пройшли через подібний процес.