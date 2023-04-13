У берлінському зоопарку слон навчився чистити банани хоботом

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Lena Kaufmann

Біологи виявили, що слониха на імʼя Панг Пха із зоопарку Берліну вміє чистити банани. Вона робить це швидше за людину, але очищає лише коричневі стиглі плоди, а зелені та жовті їсть зі шкіркою.

Про це пише CNN.

На відміну від людей Панг Пха не ламає плодоніжки і не знімає шкірку з боків одну за одною. Натомість вона розриває кожуру хоботом, а потім кидає банан на землю, щоб звільнити його.

Слони використовують хобот по-різному: дихають, їдять і пʼють, а також торкаються предметів та одне одного. Проте чищення бананів фіксували вкрай рідко.

Здатність слонів виробляти нові стратегії поведінки повʼязана з їхнім довгим життям. Подеколи ці тварини живуть понад 80 років. Щоб жити так довго, їм потрібно вміти реагувати на новий досвід і запамʼятовувати його. Тож, за словами науковців, навчання є великою частиною життя слона.

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