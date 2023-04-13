Суд Гааги зобовʼязав росію виплатити «Нафтогазу» $5 мільярдів за викрадені активи компанії у Криму
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- Ліза Бровко
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Гонтар Володимир / УНІАН
Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобовʼязав росію сплатити компанії «Нафтогаз Україна» $5 мільярдів за збитки, яких вона зазнала після окупації росіянами Криму.
Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».
У компанії зазначили, що якщо рф добровільно не дотримається міжнародних зобовʼязань, українська сторона може розпочати процес примусового виконання рішення суду на території тих держав, де є російські активи.
Під час суду росія наполягала, що «Нафтогаз» не має права на компенсацію, але Арбітражний трибунал відхилив такі твердження.
Також суд зобовʼязав рф відшкодувати «Нафтогазу» всі витрати, повʼязані з арбітражним провадженням.
- У жовтні 2016 року «Нафтогаз» і шість інших компаній «Групи Нафтогаз» ініціювали арбітражне провадження проти росії. Компанія просила трибунал зобовʼязати рф виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема, після окупації Криму.
- У 2018 році в Палаці миру в Гаазі відбулися слухання, а в лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь «Нафтогазу».
- Пізніше у 2019 році НАК «Нафтогаз України» подала позов до Третейського суду з вимогою до росії відшкодувати $5,2 мільярда за захоплення своїх активів у Криму.
- У 2022 році Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі. Того ж року компанія «Нафтогаз України» подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду щодо дій російського «Газпрому» — вона вимагає сплатити кошти за організацію транспортування природного газу територією України.