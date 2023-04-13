Суд Гааги зобовʼязав росію виплатити «Нафтогазу» $5 мільярдів за викрадені активи компанії у Криму

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Гонтар Володимир / УНІАН

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобовʼязав росію сплатити компанії «Нафтогаз Україна» $5 мільярдів за збитки, яких вона зазнала після окупації росіянами Криму.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

У компанії зазначили, що якщо рф добровільно не дотримається міжнародних зобовʼязань, українська сторона може розпочати процес примусового виконання рішення суду на території тих держав, де є російські активи.

Під час суду росія наполягала, що «Нафтогаз» не має права на компенсацію, але Арбітражний трибунал відхилив такі твердження.

Також суд зобовʼязав рф відшкодувати «Нафтогазу» всі витрати, повʼязані з арбітражним провадженням.