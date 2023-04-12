Світовий банк виділить Україні $200 мільйонів на відновлення інфраструктури

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Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів. Гроші підуть на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це пише Bloomberg.

Також у рамках проєкту партнери додадуть ще $300 мільйонів у вигляді грантів та інших видів внесків для того, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичну інфраструктуру.

«За останній рік енергетична інфраструктура зазнала збитків у розмірі $11 мільярдів і є однією з найбільш критичних галузей, де Україна потребує термінової підтримки», — зазначила директор-розпорядник операцій Світового банку Анна Бʼєрде.

За її словами, більш як половина енергоінфраструктури України пошкоджена, а мільйони людей у країні мають обмежений доступ до електрики.