Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних злочинах проти 13 жінок

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Французького актора Жерара Депардьє, проти якого вже висунули звинувачення у зґвалтуванні 20-річної акторки, тепер звинувачують у сексуальних домаганнях до 13 жінок.

Mediapart зробило розслідування і зібрало свідчення про те, що Жерар Депардьє на зйомках 11 фільмів з 2004 до 2022 року домагався до акторок, гримерок і персоналу.

Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.

Прокуратура Парижу на запит від видання Variety повідомила, що жодна з 13 жінок не подала до суду на Депардьє. У Mediapart зауважили, що одна акторка «передала свою історію правосуддю».

Правове представництво Депардьє Cabinet Temime спростовує всі звинувачення та заявляє, що актор «не має наміру розглядати» статтю, «яка, здається, змішує дуже різноманітні теми, включаючи деякі дуже субʼєктивні оцінки та/або моральні судження».