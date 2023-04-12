Президент прокоментував страту українських військових, яким відрізали голову

Новини

Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео страти, імовірно, українських військових.

«Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати та прощати вбивцям», — наголосив він.

За словами президента, законна відповідальність буде за все.

«Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і пробачати вбивцям. Законна відповідальність буде за все», — додав Зеленський.

Поширене відео також прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН. російські терористи повинні бути вигнані з України та ООН і відповідати за свої злочини», — написав міністр.