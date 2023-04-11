У росії ввели електронні повістки та заборонили покидати країну після їх отримання. Це може бути підготовкою до мобілізації

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Державна дума росії внесла зміни до військового обліку в країні. Тепер росіянам зможуть відправляти електронні повістки, а після їх отримання їм заборонять виїжджати за кордон.

Про це пише Интерфакс.

Російський парламент ухвалив ці зміни за один день одразу в трьох читаннях. У країні створять електронний реєстр, а через електронний портал «Госуслуги» росіяни теж отримуватимуть повістки. При цьому електронна повістка вважатиметься автоматично отриманою, навіть якщо в кабінет не заходили.

Також для електронного реєстру військовозобовʼязаних про росіян отримуватимуть інформацію майже з усіх російських відомств. Це означає, що росія матиме повну інформацію про кожного потенційного мобілізованого: від місця роботи до номерів автомобіля.

Тих, хто не зʼявиться до військкомату після отримання повістки, чекатимуть обмеження. Ухилянтам можуть заборонити керувати автомобілем, продавати майно, брати кредити тощо.

Чому це важливо?

Усе це може свідчити про підготовку російської влади до другої хвилі мобілізації. Такі електронні повістки можна розіслати майже всім росіянам — і їм одразу буде заборонений виїзд із країни. Ховатися також не вийде, оскільки електронні повістки автоматично вважатимуться отриманими, а якщо не йти до військкомату, то людину вважатимуть ухилянтом і до неї почнуть застосовувати різні обмеження.