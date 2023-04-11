В Україні за ґрати відправили вісьмох російських бойовиків

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В Україні за ґрати відправили вісьмох бойовиків, які штурмували Бахмут та розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині. Їм дали від 8 до 15 років увʼязнення.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Окупанти потрапили в полон до Сил оборони України під час боїв на східному та південному фронтах. Серед засуджених є помічник гранатометника так званого батальйону «Призрак». Від 2014 року він воював проти сил АТО, а після повномасштабного вторгнення росії штурмував міста Донеччини і Луганщини. Бойовик потрапив у полон біля Бахмуту.

Також тюремні строки отримали двоє бойовиків зі складу 7 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу військ рф. Вони чергували на російських блокпостах в окупованих містах Донеччини та обстрілювати з артилерії позиції українських військових.

Ще один окупант мав завдання виявляти безпілотні літальні апарати Сил оборони на тимчасово захопленій території Луганщини.

Бойовик, який на початку повномасштабного вторгнення росії перебував у тюрмі у тимчасово окупованій частині Донеччини, знову відправився за ґрати на 15 років. Окупанти запропонували йому «амністію» за умови вступу до 100 окремої мотострілецької бригади армії росії. Упродовж 20 днів колишній вʼязень брав участь у штурмі Бахмуту і потрапив там у полон.

Також до вʼязниці потрапив мешканець Херсонщини, який 24 лютого 2022 року добровільно перейшов на бік ворога. Разом із російськими військовими з 56 полку повітряно-десантних військ рф він збирав розвіддані про переміщення ЗСУ на півдні України.

Також на Полтавщині до 15 років тюрми засудили двох мешканців Горлівки, які напередодні повномасштабного вторгнення росії добровільно вступили до лав окупантів. Вони штурмували міста й села Донеччини.

Суд визнав фігурантів винними за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

4 квітня Служба безпеки України встановила трьох російських військових, які рік тому зґвалтували українку під час захоплення частини Харківщини. Вони входять до складу 99 артилерійського полку армії росії.