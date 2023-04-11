В Android зʼявилася функція автоматичного архівування програм. Це дозволить оптимізувати памʼять телефона

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ANDROID

Американська корпорація Google створила інструмент автоматичного архівування для телефонів на базі Android. Завдяки цьому памʼять оптимізуватиметься, але програма не видалятиметься.

У блозі розробників Android пояснюють, що архівація програм, які користувачі рідко відкривають, заощадить до 60% місця на телефоні.

Заархівовані програми позначатимуться хмаркою на іконці. Якщо ви захочете знову їх відкрити, то достатньо одного доторку.

android-developers.googleblog

Включити функцію архівації можна після того, як захочете завантажити нову програму, а на телефоні бракуватиме місця. Поки що невідомо, чи зможуть користувачі одразу ввімкнути архівацію в налаштуваннях.

android-developers.googleblog

Інструмент автоматичного архівування Android з’явився лише через кілька років після того, як його запустив Apple в iOS 11.