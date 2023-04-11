Кабмін закріпив право центрів комплектування вручати повістки незалежно від місця приписки

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів постановою від 7 квітня затвердив зміни до положення про територіальні центри комплектування (військкомати), дозволивши їм видавати повістки військовозобовʼязаним незалежно від їхнього місця перебування на обліку. Тобто людина, яка приписана до військкомату Львова, може отримати повістку в Києві або іншому місті України.

Уряд змінив свою ж постанову № 154 від 23 лютого 2022 року, чим закріпив вище вказане право.

Тепер кінець 11 абзацу 9 пункту викладений в такій редакції: «[Центри комплектування призивають] на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)». У кінці пункту додали уточнення, якого раніше не було.

Абзаци 16 і 17 пунктів 10 і 11 виключили. У них йшлося, що центри комплектування беруть участь у підготовці та виконанні завдань Тероборони в зонах їх відповідальності.