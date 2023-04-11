У Кувейті телепрограму новин читала ведуча, яку створив штучний інтелект. Технологію тестують для регулярних випусків
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Twitter / Kuwait News
Медіа з Кувейту, Kuwait News, опублікувало відео з ведучою, яку згенерував штучний інтелект. Вона читала новини арабською мовою і представилася Федхою.
Заступник головного редактора кувейтського медіа Абдулла Бофтайн назвав цей крок перевіркою потенціалу штучного інтелекту. Він хоче дізнатися, чи генеруватиме компʼютеризована ведуча «інноваційний контент».
У майбутньому Федха зможе регулярно озвучувати новини з кувейтським акцентом для акаунта Kuwait News у Twitter.
До речі, імʼя і зовнішність компʼютеризованої ведучої були обрані не просто так. Федха — це популярне давнє кувейтське імʼя, яке означає срібло чи метал.
«Ми завжди уявляємо роботів у сріблястому і металевому кольорах, тому ми поєднали їх», — додав Бофтайн.
Біляве волосся і світлі очі відображають різноманіття населення Кувейту, у якому чимало емігрантів.
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