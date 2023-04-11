Рінат Ахметов починає судитися з росією через активи на окупованих територіях
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фото УНІАН
Український бізнесмен Рінат Ахметов через суд вимагатиме від росії компенсувати всі збитки за втручання «ЛНР» і «ДНР» під керівництвом росії у 2014—2017 роках у його активи та діяльність.
Про це 11 квітня повідомила інвестиційна група Ахметова System Capital Management.
До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема:
- «Єнакіївський металургійний завод»;
- «ДТЕК Ровенькиантрацит»;
- «ДТЕК Свердловантрацит»;
- навчально-тренувальна база «Кірша»;
- «Донбас Арена», у будівництво якої інвестували понад $400 мільйонів.
Інвестиційна група Ахметова заявляє, що гроші, які відшкодує росія, підуть на відновлення України.
«Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, й агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць і зростання економіки України», — заявив Рінат Ахметов.
- 27 червня 2022 року Рінат Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України. Він звернувся до суду, щоб отримати «компенсації за грубі порушення його прав власності».