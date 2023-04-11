У Великій Британії створять загони для боротьби з електронними цигарками
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Великій Британії вирішили створити державні загони для боротьби з незаконним вейпінгом. Вони проводитимуть тестові закупівлі та боротимуться з магазинами, що продають електронні цигарки дітям до 18 років.
Про це пише BBC.
Міністерство охорони здоровʼя виділить на цей проєкт £3 мільйони ($3,73 мільйона).
Дані Національної служби охорони здоровʼя за 2021 рік показали, що у Великій Британії вживання електронних сигарет серед 11—15-річних зросло до 9% проти 6% у 2018 році. За той самий період показник серед 15-річних дівчат підскочив з 10 до 21%.
Опитування, яке провели благодійна організація громадської охорони здоров’я Action on Smoking and Health (ASH) і Королівський коледж Лондону, показало, що приблизно один з 11 молодих людей (8,6%) в Англії час від часу або регулярно курить цигарки.
Вейпи, або електронні цигарки, вважаються безпечнішими за звичайні, оскільки не містять тютюну. Вони стали популярними як засіб, що допомагає дорослим кинути палити.
Однак Національна служба охорони здоровʼя Великої Британії попереджає, що вейпи не є безпечними, а довгострокові наслідки їх використання ще не вивчені. Вони можуть містити певні хімічні речовини, зокрема нікотин.
- У Франції гірськолижний курорт Ле Же став першим у Європі, який заборонив паління на всій своїй території. В Іспанії тютюнові компанії зобовʼяжуть платити за прибирання сигаретних недопалків, а Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтепер у країні не продаватимуть тютюн людям, які народилися 1 січня 2009 року і пізніше.
- Міністерство охорони здоровʼя України найближчим часом оновить маркування упаковок сигарет, щоб боротися з курінням та реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС.