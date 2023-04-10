НАБУ оголосило в розшук колишнього очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка

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Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та інших фігурантів справи про збитки державі на понад 500 мільйонів.

Про це НАБУ повідомило 10 квітня.

Дмитру Сенниченку закидають організацію злочинного угрупування, яке протягом 2019—2021 років заволоділо понад пів мільярда гривень державних компаній «Одеський припортовий завод» та «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія».