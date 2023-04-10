Валенсія перейде на чотириденний робочий тиждень. Там хочуть дізнатися про вплив експерименту на добробут людей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Compassionate Eye Foundation / Hero Images
У Валенсії, автономному регіоні Іспанії, протягом місяця проведуть експеримент із чотириденним робочим тижнем. Міська влада хоче дізнатися, як це вплине на життя людей.
Europa Press пише, що особливу увагу приділятимуть аналізу сфер здоровʼя, добробуту, дозвілля та торгівлі, а не тільки впливу на роботу бізнесу й державного управління, як це робили в інших країнах під час чотириденного робочого тижня.
Експеримент триватиме з 10 квітня до 7 травня. Кожен понеділок стане додатковим вихідним, але річна кількість відпрацьованих годин не зміниться, адже на всі ті дні припадають державні свята.
Результати впливу скороченого робочого тижня оприлюднять у липні.
- 21 листопада 2022 року Бельгія стала першою країною ЄС, яка легалізувала чотириденний робочий тиждень. Бельгійцям пропонують працювати чотири дні на тиждень за умови, що робочий день триватиме 9,5 години.
- В Ісландії експеримент з чотириденним робочим тижнем, який проводили з 2015 по 2019 рік, показав позитивні результати. Люди стали щасливішими і краще працювали.