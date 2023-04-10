У Рівненській області заборонили діяльність УПЦ МП
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території області.
Про це облрада оголосила 10 квітня.
Це рішення підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі. Крім того, депутати скасували низку рішень про реєстрацію статутів громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП, а також скасували рішення про передачу їм у користування храмів.
Перед цим у Рівному припинили право УПЦ МП на користування земельними ділянками. Депутати міськради звернулися до уряду та парламенту з проханням заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.
- 4 квітня у Хмельницькій області повністю заборонили діяльність УПЦ МП.
- З листопада 2022 року Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах та інших установах Московського патріархату. Під час обшуків вилучали проросійську літературу, прапори «новоросії», мільйони готівки, літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.