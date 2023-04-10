У Рівненській області заборонили діяльність УПЦ МП

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території області.

Про це облрада оголосила 10 квітня.

Це рішення підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі. Крім того, депутати скасували низку рішень про реєстрацію статутів громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП, а також скасували рішення про передачу їм у користування храмів.

Перед цим у Рівному припинили право УПЦ МП на користування земельними ділянками. Депутати міськради звернулися до уряду та парламенту з проханням заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.