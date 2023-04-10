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Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні машини і дрони-розвідники

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Вікіпедія / DACHS

Німецький уряд оприлюднив вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони України.

Цього тижня Німеччина надала українським військовим:

З початку 2022 року ФРН відправила Україні військової допомоги на суму більше ніж €2,7 мільярда.