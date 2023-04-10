Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні машини і дрони-розвідники
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вікіпедія / DACHS
Німецький уряд оприлюднив вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони України.
Цього тижня Німеччина надала українським військовим:
- одну броньовану інженерну машину Dachs на базі німецького танка Leopard 2 (загалом їх передано вже чотири);
- вісім вантажівок Zetros (раніше передали 52);
- вісім систем мобільних антен (загальна кількість — 34);
- вісім дронів-розвідників (до цього передали 26);
- 23 520 гранат для гранатометів калібру 40 мм (всього — 83 520).
З початку 2022 року ФРН відправила Україні військової допомоги на суму більше ніж €2,7 мільярда.
- 30 березня Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Також до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.