Скелет тиранозавра рекса продадуть на аукціоні у Швейцарії. Стартова ціна — від €5 мільйонів

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У швейцарському Цюриху на аукціоні Koller продадуть кістки тиранозавра рекса, складені в один скелет. Початкова ціна скелета становитиме €5—8 мільйонів.

Як пише N-TV, екземпляр називається TRX-293 Trinity і складається з трьох скелетів, які розкопали у штатах Монтана і Вайомінг між 2008 і 2013 роками. Однак справжні кістки динозавра становитимуть лише 50% від усього скелету.

Щоб розмістити доісторичного гіганта завбільшки 11,6 на 3,9 метра аукціонному дому Koller знадобилося приміщення розміром більшим за середню трикімнатну квартиру.

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Тиранозавр рекс — це один з найвідоміших і найбільших динозаврів, який став популярним у масовій культурі. Саме його скелети найчастіше продають приватним колекціонерам. Рештки тиранозаврів знаходять у Північній Америці, їх датують кінцем крейдового періоду (65 мільйонів років тому).