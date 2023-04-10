Скелет тиранозавра рекса продадуть на аукціоні у Швейцарії. Стартова ціна — від €5 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Thierry Monasse / Contributor
У швейцарському Цюриху на аукціоні Koller продадуть кістки тиранозавра рекса, складені в один скелет. Початкова ціна скелета становитиме €5—8 мільйонів.
Як пише N-TV, екземпляр називається TRX-293 Trinity і складається з трьох скелетів, які розкопали у штатах Монтана і Вайомінг між 2008 і 2013 роками. Однак справжні кістки динозавра становитимуть лише 50% від усього скелету.
Щоб розмістити доісторичного гіганта завбільшки 11,6 на 3,9 метра аукціонному дому Koller знадобилося приміщення розміром більшим за середню трикімнатну квартиру.
Тиранозавр рекс — це один з найвідоміших і найбільших динозаврів, який став популярним у масовій культурі. Саме його скелети найчастіше продають приватним колекціонерам. Рештки тиранозаврів знаходять у Північній Америці, їх датують кінцем крейдового періоду (65 мільйонів років тому).
- Палеонтологи зʼясували, що зуби у тиранозаврів були приховані за парою тонких лускатих губ. Експерти кажуть, що уявлення про зовнішній вигляд тераподів виникло через величезний розмір їхніх зубів. Крім того, сучасні родичі тиранозаврів, такі як крокодили та алігатори, не мають губ.
- У США за понад $6 мільйонів на аукціоні продали рідкісний стародавній скелет динозавра. Скамʼянілість належить горгозавру — далекому родичу тиранозавра. Горгозавр блукав Землею близько 77 мільйонів років тому. Як і у тиранозавра, він мав велику голову, рот із вигнутими зубцями та маленькі передні кінцівки з двома пальцями.