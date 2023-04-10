У Гонконгу на акціоні продали рідкісну порцелянову китайську чашу за $25 мільйонів

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У Гонконгу на аукціоні Sothebyʼs продали витончену порцелянову чашу за $25 мільйонів. Антикварна чаша походить з рідкісної групи кераміки, яку розписували в імператорських майстернях Пекіну в XVIII столітті.

Про це повідомляє CNN.

Чаша була виготовлена за часів імператора Іньчженя, який правив Китаєм з 1722 по 1735 рік. На чаші зображені дві ластівки, квітучий абрикос та верба, а також уривок із вірша, який, як вважається, замовив імператор Чжу Іцзюнь.

Експерт із кераміки Регіна Краль описала чашу як один із небагатьох предметів, які представляють «вершину живопису на фарфорі — майстерність, що ніколи не була перевершена».

Колись це була пара чаш, однак у 1929 році кожну з них продали за $9 400. Друга зараз зберігається в Британському музеї.

Протягом десятиліть екземпляр, який продали на аукціоні в Гонконгу, переходив із рук в руки кілька разів. Певний час власницею була американська світська левиця Барбара Гаттон, а у 2006 році бізнесвумен і колекціонер Еліс Ченг придбала цю чашу за рекордні на той час $19,3 мільйона.