«Головне — вчасно піти зі сцени під аплодисменти!» Михайло Поплавський йде з посади ректора

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Instagram / poplavskiy_michail

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський заявив, що йде з посади та планує стати головою Вченої ради.

Після 30 років на посаді ректора Поплавський вирішив передати повноваження «молодому наступнику». За його словами, завжди повинні бути межа і почуття міри.

«21 квітня — 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста — вчасно піти зі сцени під аплодисменти!» — написав Михайло Поплавський в Instagram.