Посадовця військової частини на Одещині взяли під варту. Він відбирав у солдатів бойові доплати
- Автор:
- Софія Телішевська
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ДБР
Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід посадовцю військової частини на Одещині, який відбирав у солдатів бойові доплати. Командира підрозділу матеріального забезпечення залишили під вартою без права внесення застави.
Про це інформує Державне бюро розслідування.
Сьомого квітня чоловіку повідомили про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей зі щомісячних надбавок. Якщо солдати відмовлялися, посадовець погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
Працівники ДБР задокументували більше ніж 30 фактів вимагання на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.