До супутників Юпітеру вирушить космічна місія Juice. Вона шукатиме ознаки життя

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NASA

Зонд вартістю $1,74 мільярда 13 квітня вирушить у космос, щоб знайти ознаки життя в інших світах Сонячної системи. Апарат під назвою Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) досліджуватиме крижані супутники Юпітеру — Ганімеда, Європу та Каллісто.

Про це пише The Guardian.

«Ми хотіли б побачити, чи є місця навколо Юпітеру, де могло зародитися життя. Нам потрібно знайти місце з внутрішньою енергією та рідкою водою. Щодо крижаних супутників Юпітеру, у нас є вагомі підстави вважати, що там води більше, аніж на Землі», — пояснюють науковці.

Апарат Juice планують запустити з космодрому Європейського космічного агентства (ESA) в Куру у Французькій Гвіані. Його підніме ракета-носій Ariane 5, яка раніше вивела космічний телескоп імені Джеймса Вебба на ідеальну орбіту. Зонду знадобиться приблизно вісім років, щоб досягти Юпітеру. На шляху до цілі йому доведеться кілька разів облетіти Землю та Венеру.

Juice вийде на орбіту навколо Юпітеру в липні 2031 року, до того часу його наздожене зонд NASA Europa Clipper, який полетить коротшим маршрутом і прибуде у квітні 2030 року. Як випливає з назви, Europa Clipper зосередиться на Європі, а Juice детально вивчатиме Ганімеда.