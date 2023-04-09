Президент Франції визнав, що зараз не час для переговорів України та росії. Китай це також розуміє
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
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Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном визнав, що в контексті російсько-української війни «погода зараз військова» — час для переговорів не настав, і Пекін це розуміє.
Про це він розповів в інтервʼю французькому виданню Les Еchos.
«Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Час не для переговорів, навіть якщо ми підготуємо їх», — сказав Макрон.
За його словами, важливо закріпити спільні підходи з Китаєм до війни в Україні. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він наголосив на важливості підтримки принципів статуту ООН, гуманітарного права та захисту дітей, а також обговорив питання ядерної енергетики, у тому числі розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.
«Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість помʼякшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо росії», — сказав Макрон.
- 6 квітня президент Франції Емманюель Макрон прибув до Пекіну на зустріч з китайським лідером Сі Цзиньпіном. Головною темою переговорів була війна росії проти України. Макрон закликав Китай «привести до тями» росію та сприяти переговорам. Сі Цзиньпін також заявив про важливість переговорів і виступив проти застосування ядерної зброї в Україні. У їхній спільній заяві був заклик до відновлення миру.
- Reuters писало, що Макрону влаштували незвично щедрий прийом, що може свідчити про наміри Пекіну посилити протидію США за рахунок Франції. Politico писало, що Макрон не зміг вплинути на позицію Сі Цзіньпіна щодо російського вторгнення в Україну.