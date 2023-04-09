Дослідження: Деякі павуки бояться, що їх зʼїдять після сексу, тому уникають спарювання. Через це самки вирішили прикидатися мертвими

Новини

mgiovanna / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Самки павуків виду Aterigena aculeata прикидаються мертвими, щоб спокусити самців на спарювання, аби не боялися бути зʼїденими одразу після сексу.

У дослідженнні китайських вчених під керівництвом Цзіхе Лю йдеться, що самки цього виду дають знак потенційним партнерам за допомогою каталепсії, мовляв, з ними спарюватися безпечно.

Самки павуків виду A. aculeata у стані спокою та статевої каталепсії Current Zoology / zoad010

Самки можуть не рухатися годинами, доки самці залицяються до них і спарюються з ними. Щойно процес закінчується і самець іде, жіночі особини знову стають активними. Це знижує ризик статевого канібалізму, поширеного серед павуків (самка зʼїдає самця).

Дослідники виявили це шляхом експерименту: помістили самців в камеру із самками, щоб вони могли спаровуватися як у дикій природі. У девʼяти з 12 пар, за якими спостерігали, самка впадала в статеву каталепсію, лежала нерухомо і згорнула ноги, ніби мертва. Ці випадки закінчилися успішним спаровуванням. У трьох інших парах самець намагався підійти до партнерки, але та була пильною, тому спаровування не вдалося.

Учені дійшли висновку, що статева каталепсія дозволяє самкам обирати партнера для спарювання: вони агресивні до самців, які їм не подобаються, а прикидаються мертвими лише перед тими, кого вважають гідними.