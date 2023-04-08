В Ірані встановлюють камери у громадських місцях, щоб виявляти жінок без хіджаба

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Влада Ірану почала встановлювати камери у громадських місцях для ідентифікації жінок, які не носять хіджаб.

Про це пише BBC.

Такі жінки отримають повідомлення про наслідки непокриття волосся хіджабом. Поліція заявила, що це допоможе запобігти «опору закону про хіджаб».

У заяві поліції йдеться, що вони використовують так звані розумні камери та інші інструменти для ідентифікації та відправлення «документів і попереджувальних повідомлень порушникам закону про носіння хіджаба».

У заяві поліції хіджаб описується як «одна з цивілізаційних основ іранської нації» і міститься заклик до власників бізнесу дотримуватися правил за допомогою «ретельних перевірок»

За законом жінки повинні покривати волосся хіджабом. Жінкам, які порушили закон, загрожує штраф чи арешт.