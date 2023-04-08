У Ватикані під час Хресної ходи обʼєднали двох підлітків — з України та росії

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Vatican News

Ватикан під час Хресної ходи до Колізею 7 квітня обʼєднав двох підлітків — з України та росії.

Про це повідомляє Vatican News.

На десятій зупинці упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків.

Український підліток розповідає про те, як вночі тікав із родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де жила його бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком. «Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Зрештою моя сім’я вирішила повернутися в Україну», — розповідає український підліток.

Російський підліток сказав: «Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину й одночасно не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Обдертий зі щастя та мрій на майбутнє». Хлопець згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив «у подорож», а згодом прийшов лист із повідомленням про його смерть.

«Подібне сталося також із татом і дідом, які виїхали, не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш із великим страхом сказав мені на вухо, що йде війна», — додав російський підліток.

Vatican News

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прокоментував це так: «Але він [російський хлопець] точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… А не навпаки».