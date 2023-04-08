Представниця президента у Криму: Україна, найімовірніше, повертатиме півострів військовим шляхом

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Facebook / Таміла Ташева

Представниця президента у Криму Таміла Ташева заявила, що Україна, найімовірніше, поверне окупований півострів військовим шляхом.

В інтервʼю «Радіо Свобода» вона наголосила, що росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до великої війни, так і після її початку.

Ташева вважає, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

«Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що, швидше за все, звільнення буде військовим шляхом», — сказала Ташева.