У Миколаєві корегувальник вогню отримав вісім років вʼязниці — від початку вторгнення він працював на окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Жителя Миколаєва, який корегував російські ракеті удари по місту, засудили до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Слідчі довели, що засуджений від початку російського вторгнення збирав дані про дислокацію та переміщення українських військових та техніки ЗСУ і передавав їх ворогу.
Крім цього, чоловік корегував вогонь по закладах освіти та стежив за цілями, які цікавили окупантів.
Наразі корегувальник перебуває під вартою і має право оскаржити рішення.
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