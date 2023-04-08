Росіяни виготовляють нові 1,5-тонні авіабомби. Україна поки не має чим їх збивати

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Росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, російський міністр оборони Сергій Шойгу нещодавно їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. Імовірно, їх оснащуватимутьь крилами і GPS-навігацією, як це зараз відбувається із 500-кілограмовими бомбами.

«Півторатонні бомби — це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти. Це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще — сучасні літаки F-16 або інші покоління «4+», здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах», — сказав він.

Ігнат зазначив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби.

«Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50+ кілометрів і з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону. Тому поки що нема чим діставати саме літаки, які їх запускають», — пояснив речник.