Reuters: За витоком секретних документів щодо української армії, імовірно, стоїть росія
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
За витоком кількох секретних військових документів США щодо українського контрнаступу, імовірно, стоять проросійські елементи чи росія.
Про це агентству Reuters повідомили три американські чиновники.
Американські посадовці заявили, що документи, імовірно, відредагували, щоб зменшити кількість російських загиблих військових, додавши, що їхні оцінки були неофіційними. В одному з документів ідеться про те, що з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року було вбито від 16 тисяч до 17 500 російських військовослужбовців. Сполучені Штати вважають, що реальні цифри набагато вищі — приблизно 200 тисяч убитих та поранених росіян.
Витік таких конфіденційних документів украй незвичайний та автоматично спричинить розслідування, яким вже займається Пентагон.
- 6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам американської газети The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає опубліковані документи «фотошопом». Українська розвідка заявила, що чекає на інформацію від Пентагону щодо цього, попередній висновок — ці матеріали містять викривлені дані.