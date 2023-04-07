Reuters: За витоком секретних документів щодо української армії, імовірно, стоїть росія

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За витоком кількох секретних військових документів США щодо українського контрнаступу, імовірно, стоять проросійські елементи чи росія.

Про це агентству Reuters повідомили три американські чиновники.

Американські посадовці заявили, що документи, імовірно, відредагували, щоб зменшити кількість російських загиблих військових, додавши, що їхні оцінки були неофіційними. В одному з документів ідеться про те, що з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року було вбито від 16 тисяч до 17 500 російських військовослужбовців. Сполучені Штати вважають, що реальні цифри набагато вищі — приблизно 200 тисяч убитих та поранених росіян.

Витік таких конфіденційних документів украй незвичайний та автоматично спричинить розслідування, яким вже займається Пентагон.