Українська воєнна розвідка прокоментувала нібито витік інформації про контрнаступ

Новини

Getty Images

Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо «витоку секретних документів про контрнаступ», однак попередній висновок — ці матеріали містять викривлені дані.

Про це 7 квітня в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

«Оскільки є інформація, що Пентагон проводить розслідування, то ми повинні від нього почути інформацію про це розслідування. Важливо памʼятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі викривлені цифри по втратах з обох сторін і частину інформації, зібраної з OSINT-джерела. Якщо говорити про потреби української армії, то ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання і про авіацію, танки, боєприпаси, які дійсно потрібні для швидшого звільнення українських територій. Все інше — будемо чекати офіційних коментарів», — заявив Андрій Юсов.

Він наголосив, що контрнаступ буде, головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою.

Також 7 квітня президент Зеленський провів засідання Ставки, де учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України.