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Зеленський створив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Указ оприлюднили 7 квітня.

Утворили: