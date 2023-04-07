Зеленський створив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області — список
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Указ оприлюднили 7 квітня.
Утворили:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (неокупована частина області);
- Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована частина області);
- Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована частина);
- Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
- Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
- Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (окупована);
- Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області (окупована);
- Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (неокупована);
- Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована);
- Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області (окупована);
- Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (неокупована);
- Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
- Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області (окупована);
- Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована);
- Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області (неокупована);
- Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області (окупована).