Apple подала патент на створення оновленого IPod
- Автор:
- Ліза Бровко
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SOPA Images / Getty Images
Американська компанія Apple розробила пристрій — чохол для навушників AirPods із сенсорним екраном, який дозволяє обирати музику, включає радіо, показує погоду та має навігацію.
Патентне відомство США опублікувало заявку від Apple на створення нового пристрою, що нагадує IPod із розширеним функціоналом.
Екран на зображеннях розробки займає всю передню сторону чохла, а сенсор розташований ззаду, щоб палець користувача не закривав інтерфейс.
Звук із такого пристрою може надходити до навушників, телефона, планшета, компʼютера тощо.
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