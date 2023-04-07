Ізраїльська авіація вдарила по сектору Гази та півдню Лівану у відповідь на ракетні атаки

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AP Photo/Adel Hana

Вночі 7 квітня авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала обʼєкти на півдні Лівану й у секторі Гази, заявивши, що це відповідь на ракетні атаки проти Ізраїлю.

ЦАХАЛ повідомив про атаки на обʼєкти палестинського руху ХАМАС. У Лівані атаковані тунелі, обʼєкти з виробництва зброї та зенітно-ракетна установка, а в секторі Гази — 10 військових обʼєктів.

Як пише The Times of Israel, у Лівані звуки вибухів були чутні в районі міста Тир. У русі ХАМАС заявили про «сіоністську агресію проти Лівану», підтвердивши обстріли на околицях Тиру.

Влада Лівану також засудила обстріли і заявила, що «відкидає будь-яку військову ескалацію». Премʼєр-міністр Лівану Наджіб Мікаті також засудив запуски ракет з території Лівану в бік Ізраїлю. За його словами, військові та миротворці ООН вже розслідують запуски і хто за ними стояв.