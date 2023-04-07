NYT: Пентагон розслідує витік секретних документів про контрнаступ України. Вони зʼявилися у Twitter і Telegram

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Alex Wong / Staff

Цього тижня у соцмережах опублікували засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

Про це журналістам The New York Times повідомили високопосадовці адміністрації Байдена.

Секретні дані зʼявилися в Twitter і Telegram. Пентагон розслідує, як це сталося.

«Ми знаємо про публікації в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання», — сказала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії і занижена імовірна кількість вбитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично.

Там також є перелік підрозділів українських військ, їхнього обладнання та навчання з січня по квітень. Згідно з документом, Україна збирає 12 бойових бригад. Девʼять із них навчають та споряджають США та інші країни НАТО. Із цих девʼяти бригад шість будуть готові до 31 березня, а решта — до 30 квітня. За словами аналітиків, українська бригада налічує від чотирьох до пʼяти тисяч військових.

У документі з грифом «цілком таємно» описується «стан конфлікту станом на 1 березня». Проте конкретних бойових планів контрнаступу там немає.

Цей витік є першим проривом російської розвідки з початку повномасштабної війни рф проти України, зазначають у The New York Times.