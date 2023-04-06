«Укрзалізниця» успішно протестувала рейс з Любліна в Рава-Руську євроколією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Шостого квітня завершилася випробувальна поїздка першого потягу євроколією завширшки 1 435 мм. Залізничники тестували колію на маршруті з Любліна до Рави-Руської.
Про це інформує «Укрзалізниця».
На борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик і віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
У перспективі розглядається подовження європейської колії до Львова.
«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Равою-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної», — зазначив Кубраков.
Залізничний пункт пропуску в Рава-Руській не працював для пасажирів понад 20 років. «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії завдовжки 8,4 кілометра та відремонтувала вокзал на станції Рава-Руська. Вона стане пунктом пересадки між поїздами, які рухаються українською та європейською коліями.
Після тестової поїздки польській стороні знадобиться кілька місяців, щоб розгорнути повноцінний митно-прикордонний контроль. Після цього оголосять дату старту регулярного сполучення.
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