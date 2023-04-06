СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП

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Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у 2020 році митрополит вирішив створити в єпархії новий сайт за шаблоном РПЦ. Там використовували російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати контент з прокремлівських сайтів, зокрема, patriarchia.ru та pravoslavie.ru.

На новоствореному сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають російським окупантам, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Запобіжний захід священнику ще не обрали, це питання вирішують.