У Києві за добу випала рекордна кількість опадів. Останній раз таке було в 1933 році

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People in the rain / Getty Images

Протягом середи, 5 квітня, у столиці України зафіксували рекордну кількість опадів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у той день у Києві випало 20,6 мм опадів — це новий рекорд. Попередній був у 1933 році і становив 17,2 мм.