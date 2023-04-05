В УЄФА вирішили не виключати збірну Білорусі з кваліфікації «Євро-2024»

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Виконавчий комітет УЄФА вирішив відмовитися від виключення білоруських команд з міжнародних змагань, зокрема з відбору на «Євро-2024». Натомість країну позбавлять жіночого чемпіонату U19.

Про це пише Sportschau.

«Ми обговорили Білорусь і вирішили, що країну буде позбавлено жіночого чемпіонату світу до 19 років. В іншому ситуація перебуває на контролі», — повідомив на пресконференції президент УЄФА Александер Чеферін.

Збірна Білорусі вже грає у відбірковому матчі до Чемпіонату Європи 2024 року. Білоруси програли попередні два матчі в групі I із рахунком 5:0 проти Швейцарії та 2:1 проти Румунії.

Раніше Чеферін отримав листа від понад сотні депутатів Європарламенту, які закликали виключити Білорусь з відбору на «Євро».