В УЄФА вирішили не виключати збірну Білорусі з кваліфікації «Євро-2024»
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- Анна Холоднова
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Sitade / Getty Images
Виконавчий комітет УЄФА вирішив відмовитися від виключення білоруських команд з міжнародних змагань, зокрема з відбору на «Євро-2024». Натомість країну позбавлять жіночого чемпіонату U19.
Про це пише Sportschau.
«Ми обговорили Білорусь і вирішили, що країну буде позбавлено жіночого чемпіонату світу до 19 років. В іншому ситуація перебуває на контролі», — повідомив на пресконференції президент УЄФА Александер Чеферін.
Збірна Білорусі вже грає у відбірковому матчі до Чемпіонату Європи 2024 року. Білоруси програли попередні два матчі в групі I із рахунком 5:0 проти Швейцарії та 2:1 проти Румунії.
Раніше Чеферін отримав листа від понад сотні депутатів Європарламенту, які закликали виключити Білорусь з відбору на «Євро».
- 3 березня 2022 року виконавчий комітет УЄФА вирішив не проводити свої матчі в Білорусі, оскільки країна сприяла вторгненню російської армії в Україну.
- 27 травня 2022 року УЄФА оголосила, що розводитиме українські та білоруські команди в єврокубках під час жеребкування.