Зеленський заявив про вирішення кризи з українським зерном на польському ринку

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Президент Володимир Зеленський заявив, що криза з надлишком українського зерна на ринку Польщі вирішена.

Про це він сказав на спільній з польським премʼєром Матеушем Моравецьким пресконференції, пише «Європейська правда».

«Ми обговорювали питання щодо польських та українських фермерів. Ми знайшли вихід», — заявив Зеленський.

Він додав, що всі питання остаточно вирішать протягом найближчих днів або тижнів.

«Тому що не може бути жодних питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща й Україна», — наголосив український президент.