Зеленський заявив про вирішення кризи з українським зерном на польському ринку
- Автор:
- Анна Холоднова
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prezydent.pl
Президент Володимир Зеленський заявив, що криза з надлишком українського зерна на ринку Польщі вирішена.
Про це він сказав на спільній з польським премʼєром Матеушем Моравецьким пресконференції, пише «Європейська правда».
«Ми обговорювали питання щодо польських та українських фермерів. Ми знайшли вихід», — заявив Зеленський.
Він додав, що всі питання остаточно вирішать протягом найближчих днів або тижнів.
«Тому що не може бути жодних питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща й Україна», — наголосив український президент.
- У травні 2022 року Євросоюз на рік скасував ввізне мито та квоти на зерно та іншу українську сільськогосподарську продукцію, включно з олійними культурами, цукром, мʼясом птиці та яйцями. Це було заходом підтримки економіки воюючої країни.
- Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують.
- Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам, але влада їхніх країн вважає цю суму надто маленькою. Польський уряд уже запровадив держсубсидії для аграріїв, які зазнають збитків, але ситуацію це не покращило.
- Польські фермери навіть погрожували зірвати візит президента Зеленського до Польщі через зернову кризу, бо вважали, що влада не виконала їхні вимоги. Польський міністр сільського господарства Генрік Ковальчик подав у відставку.