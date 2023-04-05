Bloomberg: Amazon вирощуватиме алмази для революції в компʼютерних технологіях

Новини

Американський гігант онлайнової торгівлі Amazon обʼєднується з підрозділом найбільшої у світі алмазовидобувної компанії De Beers Group, щоб вирощувати штучні алмази. Мета Amazon — здійснити революцію в компʼютерних мережах.

Про це пише Bloomberg.

Центр вебсервісів для квантових мереж від Amazon шукає шляхи безпечної передачі даних на великі відстані. Ця мережа використовує субатомну матерію для доставки даних у спосіб, недоступний сучасним оптично-волоконним системам.

Алмази стануть частиною компонента, що працюватиме у квантовій мережі як ретранслятор і дозволить безпроблемно переміщувати дані.

Amazon обслуговує велику частину світових обчислювальних систем і сховищ даних, тому хоче мати перевагу над своїми конкурентами — Microsoft Corp. і Alphabet Inc. Через це компанія планує впровадити «алмазну» технологію протягом найближчих років.