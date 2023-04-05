Bloomberg: Amazon вирощуватиме алмази для революції в компʼютерних технологіях
- Автор:
- Ліза Бровко
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Американський гігант онлайнової торгівлі Amazon обʼєднується з підрозділом найбільшої у світі алмазовидобувної компанії De Beers Group, щоб вирощувати штучні алмази. Мета Amazon — здійснити революцію в компʼютерних мережах.
Про це пише Bloomberg.
Центр вебсервісів для квантових мереж від Amazon шукає шляхи безпечної передачі даних на великі відстані. Ця мережа використовує субатомну матерію для доставки даних у спосіб, недоступний сучасним оптично-волоконним системам.
Алмази стануть частиною компонента, що працюватиме у квантовій мережі як ретранслятор і дозволить безпроблемно переміщувати дані.
Amazon обслуговує велику частину світових обчислювальних систем і сховищ даних, тому хоче мати перевагу над своїми конкурентами — Microsoft Corp. і Alphabet Inc. Через це компанія планує впровадити «алмазну» технологію протягом найближчих років.
- Раніше компанія Amazon отримала дозвіл на запуск понад трьох тисяч супутників і створення власної мережі супутникового інтернету Kuiper.