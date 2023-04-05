ООН: Збитки інфраструктури України перевищують $10 мільярдів. Це стосується енергетичної, газової та теплової галузей

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Програма розвитку ООН і Світовий банк оцінюють збитки, завдані війною енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, у $10 мільярдів. Для ремонту критично важливих обʼєктів потрібно понад $1,2 мільярда.

Про це свідчать останні оцінки енергетичних збитків.

Найбільше постраждав енергетичний сектор, збитки якого становлять майже $6,5 мільярда. Атомні електростанції втратили $770 мільйонів.

Через постійні російські атаки на українську інфраструктуру, за даними ПРООН і Світового банку, понад 12 мільйонів українців були без електрики або з обмеженим доступом до неї.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розраховує, що міжнародне співтовариство використає звіт для надання додаткової допомоги, тоді як Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє додав, що не можна чекати закінчення війни, щоб «закладати фундамент для довгострокового відновлення».

«Наразі першочерговим завданням є забезпечення світлом і теплопостачанням. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть щонайменше $1,2 мільярда», — сказав Сільє, зауважуючи, що основну увагу приділятимуть енергопостачанню для критичної інфраструктури у великих містах і постраждалих від війни територіях, які вже не відновити.

Директор з питань операційної діяльності Світового банку у справах країн Східної Європи Геворг Саркісян зазначив, що відновлення за рахунок державних і приватних джерел «дозволить досягти більш сталого та екологічного енергетичного майбутнього».